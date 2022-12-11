Месси пропустил тренировку сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вчера, 10 декабря пропустил тренировку сборной Аргентины. Причины отсутствия форварда не известны.

Напомним, позавчера Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 обыграла в серии пенальти Нидерланды. Месси в этом матче провел на поле все 120 минут. Вчера у сборной Аргентины была восстановительная тренировка.

В полуфинале Аргентина во вторник, 13 декабря сыграет с Хорватией.