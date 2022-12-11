Чемпионат мира11 декабря 2022, 13:32 | Обновлено 11 декабря 2022, 13:33
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Месси пропустил тренировку сборной Аргентины
Лидер аргентинцев не работал с командой после матч с Нидерландами
11 декабря 2022, 13:32 | Обновлено 11 декабря 2022, 13:33
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вчера, 10 декабря пропустил тренировку сборной Аргентины. Причины отсутствия форварда не известны.
Напомним, позавчера Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 обыграла в серии пенальти Нидерланды. Месси в этом матче провел на поле все 120 минут. Вчера у сборной Аргентины была восстановительная тренировка.
В полуфинале Аргентина во вторник, 13 декабря сыграет с Хорватией.
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