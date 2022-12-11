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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 13:32 | Обновлено 11 декабря 2022, 13:33
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1

Месси пропустил тренировку сборной Аргентины

Лидер аргентинцев не работал с командой после матч с Нидерландами

11 декабря 2022, 13:32 | Обновлено 11 декабря 2022, 13:33
1113
1
Месси пропустил тренировку сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вчера, 10 декабря пропустил тренировку сборной Аргентины. Причины отсутствия форварда не известны.

Напомним, позавчера Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 обыграла в серии пенальти Нидерланды. Месси в этом матче провел на поле все 120 минут. Вчера у сборной Аргентины была восстановительная тренировка.

В полуфинале Аргентина во вторник, 13 декабря сыграет с Хорватией.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник The Sun
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