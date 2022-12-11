Пепе сломал руку в матче с Марокко, но доиграл до конца

Вчера, 10 декабря, центральный защитник сборной Португалии Пепе получил травму руки во время матча 1/4 финала чемпионата мира против Марокко. Несмотря на это, 39-летний ветеран сумел доиграть матч до конца.

После игры Пепе отправился в одну из больниц Дохи, где прошел медобследование. Врачи выявили у него перелом локтевой кости руки.

Напомним, Португалия проиграла Марокко 0:1 и завершила борьбу на чемпионате мира.