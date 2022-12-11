Чемпионат мира11 декабря 2022, 12:09 |
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Пепе сломал руку в матче с Марокко, но доиграл до конца
Опытный защитник получил непростую травму
11 декабря 2022, 12:09 |
948
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Вчера, 10 декабря, центральный защитник сборной Португалии Пепе получил травму руки во время матча 1/4 финала чемпионата мира против Марокко. Несмотря на это, 39-летний ветеран сумел доиграть матч до конца.
После игры Пепе отправился в одну из больниц Дохи, где прошел медобследование. Врачи выявили у него перелом локтевой кости руки.
Напомним, Португалия проиграла Марокко 0:1 и завершила борьбу на чемпионате мира.
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