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  4. Пепе сломал руку в матче с Марокко, но доиграл до конца
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 12:09 |
948
0

Пепе сломал руку в матче с Марокко, но доиграл до конца

Опытный защитник получил непростую травму

11 декабря 2022, 12:09 |
948
0
Пепе сломал руку в матче с Марокко, но доиграл до конца
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Вчера, 10 декабря, центральный защитник сборной Португалии Пепе получил травму руки во время матча 1/4 финала чемпионата мира против Марокко. Несмотря на это, 39-летний ветеран сумел доиграть матч до конца.

После игры Пепе отправился в одну из больниц Дохи, где прошел медобследование. Врачи выявили у него перелом локтевой кости руки.

Напомним, Португалия проиграла Марокко 0:1 и завершила борьбу на чемпионате мира.

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Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии
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Источник FPF
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