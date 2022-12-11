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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Новый форвард? Мы исследуем каждую возможность»
Англия
11 декабря 2022, 10:50 |
119
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Новый форвард? Мы исследуем каждую возможность»

Тренер «Манчестер Юнайтед» – о поиске нового нападающего

11 декабря 2022, 10:50 |
119
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Новый форвард? Мы исследуем каждую возможность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о поиске нового форварда после разрыва контракта с Криштиану Роналду:

«Да, мы хотим нападающего, но купим только тогда, когда мы найдем нужного игрока. Мы делаем все, что в наших силах. Мы исследуем каждую возможность и делаем все от нас зависящее».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Мемфиса Депая.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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