Англия08 декабря 2022, 05:05 |
44
0
Манчестер Юнайтед хочет подписать Депая
Эрик тен Хаг хочет видеть своего соотечественника в команде
08 декабря 2022, 05:05 |
44
0
Каталонская «Барселона» собирается расторгнуть контракт с нападающим Мемфисом Депаем.
По данным источника, в подписании нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть своего соотечественника в команде.
Напомним, Депай уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год.
Ранее сообщалось, что «Рома» планирует подписать Депая в январе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 декабря 2022, 14:15 5
Бывший чемпион мира уверен, что на этот раз разница в габаритах сыграет свою роль
Футбол | 08 декабря 2022, 02:30 2
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Футбол | 07.12.2022, 17:40
Футбол | 08.12.2022, 01:23
Футбол | 07.12.2022, 21:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.12.2022, 00:23
07.12.2022, 11:55 1
06.12.2022, 13:46 8
06.12.2022, 12:28 6
06.12.2022, 13:28
06.12.2022, 11:50
06.12.2022, 20:45 3
06.12.2022, 22:54 19