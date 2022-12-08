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Англия
08 декабря 2022, 05:05 |
44
0

Манчестер Юнайтед хочет подписать Депая

Эрик тен Хаг хочет видеть своего соотечественника в команде

08 декабря 2022, 05:05 |
44
0
Манчестер Юнайтед хочет подписать Депая
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Каталонская «Барселона» собирается расторгнуть контракт с нападающим Мемфисом Депаем.

По данным источника, в подписании нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть своего соотечественника в команде.

Напомним, Депай уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что «Рома» планирует подписать Депая в январе.

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Источник Goal.com
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