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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «У нас хватало мастерства для прохода дальше»
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 10:17 |
731
1

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «У нас хватало мастерства для прохода дальше»

Хавбек сборной Португалии – о вылете с ЧМ-2022

11 декабря 2022, 10:17 |
731
1
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «У нас хватало мастерства для прохода дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал поражение 0:1 от Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022:

«У нас хватало мастерства для прохода дальше. Учитывая нашу самоотдачу, мы заслужили большего. Мы расстроены, потрясены, подавлены. Мы упустили шанс.

Мы думали, что способны пройти дальше вне зависимости от того, с кем играем – Марокко, Аргентиной, Бразилией или любой другой сборной. Мы ждали этого матча и хотели выйти в полуфинал, но не смогли.

В этой игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу, что бы мы ни говорили о судьях. Марокко заслужило это. Они хорошо играли, и мы должны отдать им должное. Мы не можем цепляться за все, что видим. Мы должны поздравить Марокко».

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Источник FPF
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luceorius
 Рідко можна зустріти такі тверезі судження по гарячих слідах, набагато частіше спостерігається синдром поганого танцюриста.
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