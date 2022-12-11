Бруну ФЕРНАНДЕШ: «У нас хватало мастерства для прохода дальше»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал поражение 0:1 от Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022:

«У нас хватало мастерства для прохода дальше. Учитывая нашу самоотдачу, мы заслужили большего. Мы расстроены, потрясены, подавлены. Мы упустили шанс.

Мы думали, что способны пройти дальше вне зависимости от того, с кем играем – Марокко, Аргентиной, Бразилией или любой другой сборной. Мы ждали этого матча и хотели выйти в полуфинал, но не смогли.

В этой игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу, что бы мы ни говорили о судьях. Марокко заслужило это. Они хорошо играли, и мы должны отдать им должное. Мы не можем цепляться за все, что видим. Мы должны поздравить Марокко».