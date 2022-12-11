Гарри Кейн недолго побыл в сорекордсменах чемпионатов мира

Гарри Кейн, забив на 54-й минуте французам свой четвертый мяч на мундиалях с 11-метровой отметки, сравнялся с лучшими пенальтистами чемпионатов мира португальцем Эусебиу, нидерландцем Робом Ренсенбринком и аргентинцем Габриэлем Батистутой.

Однако в сорекордсменах ЧМ капитан англичан побыл недолго. Второй его удар с «точки» не завершился голом и Кейн в списке лучших бомбардиров-пенальтистов отодвинулся на четвертую позицию, разместившись вслед за упомянутом выше трио.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов мира