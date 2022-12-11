Гарри Кейн недолго побыл в сорекордсменах чемпионатов мира
5-й удар капитана англичан с «точки» на мундиалях впервые не завершился голом
Гарри Кейн, забив на 54-й минуте французам свой четвертый мяч на мундиалях с 11-метровой отметки, сравнялся с лучшими пенальтистами чемпионатов мира португальцем Эусебиу, нидерландцем Робом Ренсенбринком и аргентинцем Габриэлем Батистутой.
Однако в сорекордсменах ЧМ капитан англичан побыл недолго. Второй его удар с «точки» не завершился голом и Кейн в списке лучших бомбардиров-пенальтистов отодвинулся на четвертую позицию, разместившись вслед за упомянутом выше трио.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов мира
|
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
Удары
|
ЧМ
|
1.
|
ЭУСЕБИУ
|
Португалия
|
4
|
4
|
1966
|
|
Роб РЕНСЕНБРИНК
|
Нидерланды
|
4
|
4
|
1978
|
|
Габриэль БАТИСТУТА
|
Аргентина
|
4
|
4
|
1994, 1998
|
4.
|
Гарри КЕЙН
|
Англия
|
4
|
5
|
2018, 2022
|
5.
|
Йохан НЕСКЕНС
|
Нидерланды
|
3
|
3
|
1974
|
|
Христо СТОИЧКОВ
|
Болгария
|
3
|
3
|
1994
|
|
Фернандо ЙЕРРО
|
Испания
|
3
|
3
|
1998, 2002
|
|
Миле ЕДИНАК
|
Австралия
|
3
|
3
|
2014, 2018
|
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
3
|
3
|
2018
|
10.
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
3
|
4
|
2006, 2018, 2022
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