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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 09:40 | Обновлено 11 декабря 2022, 09:46
184
0

Гарри Кейн недолго побыл в сорекордсменах чемпионатов мира

5-й удар капитана англичан с «точки» на мундиалях впервые не завершился голом

11 декабря 2022, 09:40 | Обновлено 11 декабря 2022, 09:46
184
0
Гарри Кейн недолго побыл в сорекордсменах чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн, забив на 54-й минуте французам свой четвертый мяч на мундиалях с 11-метровой отметки, сравнялся с лучшими пенальтистами чемпионатов мира португальцем Эусебиу, нидерландцем Робом Ренсенбринком и аргентинцем Габриэлем Батистутой.

Однако в сорекордсменах ЧМ капитан англичан побыл недолго. Второй его удар с «точки» не завершился голом и Кейн в списке лучших бомбардиров-пенальтистов отодвинулся на четвертую позицию, разместившись вслед за упомянутом выше трио.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов мира

Игрок

Сборная

Голы

Удары

ЧМ

1.

ЭУСЕБИУ

Португалия

4

4

1966

Роб РЕНСЕНБРИНК

Нидерланды

4

4

1978

Габриэль БАТИСТУТА

Аргентина

4

4

1994, 1998

4.

Гарри КЕЙН

Англия

4

5

2018, 2022

5.

Йохан НЕСКЕНС

Нидерланды

3

3

1974

Христо СТОИЧКОВ

Болгария

3

3

1994

Фернандо ЙЕРРО

Испания

3

3

1998, 2002

Миле ЕДИНАК

Австралия

3

3

2014, 2018

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

3

3

2018

10.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

3

4

2006, 2018, 2022

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Источник Sport.ua
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