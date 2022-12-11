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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 09:35 | Обновлено 11 декабря 2022, 14:05
2166
3

ФОТО. Промах Кейна и радость Франции. Как Англия вылетела с ЧМ-2022

Самые яркие фото с матча 1/4 финала чемпионата мира

11 декабря 2022, 09:35 | Обновлено 11 декабря 2022, 14:05
2166
3
ФОТО. Промах Кейна и радость Франции. Как Англия вылетела с ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Англии со счетом 2:1.

Англия – Франция – 1:2
Голы: Кейн, 54 (пен.) – Тчуамени, 17, Жиру, 78

Предупреждения: Магуайр, 89 – Гризманн, 43, Дембеле, 47, Эрнандес, 82

На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча Англия – Франция:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Old Т
Как только Кейн пошёл второй раз на точку, так и стало ясно, что это аут. Одноклубники, ска! Как можно так испытывать судьбу. Вся команда год готовилась бить 11 метров, по словам тренера. Но поезд уплыл в Ла-Манш.
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+3
Miro Ran
претензія на рекорд-для чого так ризикувати,ви ж з голкіпером граєте в одній команді ,і досконало знаєте хто на що здатен,-по великому рахунку Кейн і перший 11ти метровий не повинен був пробивати,-думаю ГТ повинен покинути збірно,багато його вини в цьому програші
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0
ass36
Сначало выпрашивали пенальти как бомбы, а потом мозгов даже нехватило забить, погубила жадность за славой, цель видна а развития добраться до цели нехватает и так каждый ЧМ стабильно.
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-1
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