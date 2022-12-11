ФОТО. Промах Кейна и радость Франции. Как Англия вылетела с ЧМ-2022

Вчера сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Англии со счетом 2:1.

Англия – Франция – 1:2

Голы: Кейн, 54 (пен.) – Тчуамени, 17, Жиру, 78

Предупреждения: Магуайр, 89 – Гризманн, 43, Дембеле, 47, Эрнандес, 82

На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча Англия – Франция: