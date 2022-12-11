ФОТО. Промах Кейна и радость Франции. Как Англия вылетела с ЧМ-2022
Самые яркие фото с матча 1/4 финала чемпионата мира
Вчера сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Англии со счетом 2:1.
Англия – Франция – 1:2
Голы: Кейн, 54 (пен.) – Тчуамени, 17, Жиру, 78
Предупреждения: Магуайр, 89 – Гризманн, 43, Дембеле, 47, Эрнандес, 82
На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру
Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча Англия – Франция:
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