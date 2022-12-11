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  4. Бернарду СИЛВА: «Мы упустили возможность войти в историю»
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 08:37 |
997
0

Бернарду СИЛВА: «Мы упустили возможность войти в историю»

Хавбек сборной Португалии – о поражении от Марокко

11 декабря 2022, 08:37 |
997
0
Бернарду СИЛВА: «Мы упустили возможность войти в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал вылет команды в 1/4 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:1):

«Матч чемпионата мира против очень сильной команды. Поздравляем Марокко. Очень грустно. Мы чувствовали и верили, что мы можем пройти дальше, но не смогли.

Разочарованы тем, что упустили такую возможность войти в историю и сделать что-то уникальное для нашей страны.

Могу только извиниться перед всеми португальцами от себя и всей команды, и разделить с ними чувство печали и разочарования».

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Источник Record.pt
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