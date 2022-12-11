Англия уже 40 лет не побеждает Францию в официальных турнирах

Вчера сборная Англии в четвертьфинале ЧМ-2022 проиграла Франции 1:2 и вылетела из турнира. Это означает, что в официальных матчах англичане не могут обыграть Францию уже более 40 лет.

Предыдущая их победа датирована 16 июня 1982 года, когда в рамках группового этапа чемпионата мира в Испании Англия победила со счетом 3:1.

После этого команды трижды встречались в рамках групповых этапов чемпионатов Европы: в 2004 году Франция победила 2:1, а в 1992 и 2012 годах матчи завершились вничью. При этом в 1997, 2015 и 2017 годах Англия обыгрывала Францию, то в товарищеских матчах.