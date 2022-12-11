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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 04:10 |
268
0

Проклятие Англии. Родоначальники футбола проваливаются на крупных турнирах

Англия не выигрывает топ-турниры уже 56 лет

11 декабря 2022, 04:10 |
268
0
Проклятие Англии. Родоначальники футбола проваливаются на крупных турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Франции. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

Из-за этого поражения англичане вылетели с Мундиаля и продлили серию без побед на футбольных топ-турнирах.

Англия не выигрывает крупные турниры уже 56 лет. В последний раз англичане выигрывали чемпионат мира в 1966 году. Это их единственная победа на международном топовом соревновании.

Также Англия один раз участвовала в финале Евро – в 2020 году. Тогда она уступила Италии по пенальти.

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Источник Sport.ua
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