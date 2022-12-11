Проклятие Англии. Родоначальники футбола проваливаются на крупных турнирах
Англия не выигрывает топ-турниры уже 56 лет
В субботу, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Франции. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.
Из-за этого поражения англичане вылетели с Мундиаля и продлили серию без побед на футбольных топ-турнирах.
Англия не выигрывает крупные турниры уже 56 лет. В последний раз англичане выигрывали чемпионат мира в 1966 году. Это их единственная победа на международном топовом соревновании.
Также Англия один раз участвовала в финале Евро – в 2020 году. Тогда она уступила Италии по пенальти.
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