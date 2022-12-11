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  4. ВИДЕО. Во Франции прошли беспорядки с участием болельщиков сборной Марокко
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 03:30 |
108
0

ВИДЕО. Во Франции прошли беспорядки с участием болельщиков сборной Марокко

Полиция применила слезоточивый газ

11 декабря 2022, 03:30 |
108
0
ВИДЕО. Во Франции прошли беспорядки с участием болельщиков сборной Марокко
Twitter

Во французских городах Лилль и Париж прошли беспорядки с участием болельщиков сборной Марокко после того, как национальная команда вышла в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.

В результате беспорядков произошли столкновения с полицией. Полиция применила против людей слезоточивый газ, несколько человек были задержаны. Болельщики скандировали лозунги и жгли пиротехнику.

Отметим, что сборная Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 обыграла Португалию со счетом 1:0. В полуфинале марокканцы встретятся с Францией. Игра состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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