ВИДЕО. Во Франции прошли беспорядки с участием болельщиков сборной Марокко

Во французских городах Лилль и Париж прошли беспорядки с участием болельщиков сборной Марокко после того, как национальная команда вышла в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.

В результате беспорядков произошли столкновения с полицией. Полиция применила против людей слезоточивый газ, несколько человек были задержаны. Болельщики скандировали лозунги и жгли пиротехнику.

Отметим, что сборная Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 обыграла Португалию со счетом 1:0. В полуфинале марокканцы встретятся с Францией. Игра состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.