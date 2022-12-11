Гарри КЕЙН – о промахе с пенальти: «Это будет мучать меня всю жизнь»
Английский форвард прокомментировал поражение своей команды в матче против Франции
Английский форвард Гарри Кейн прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против сборной Франции:
«Я горжусь своими партнерами по команде. У нас были хорошие шансы, но в футболе все решают даже самые маленькие детали. Я – капитан команды. И я не забил решающий пенальти. Беру ответственность за результат на себя.
Я был уверен в своих силах. Просто не смог исполнить то, что хотел сделать. И с этим мне придется жить все оставшееся время».
Отметим, что сборная Англии проиграла французам со счетом 1:2 и вылетела с Мундиаля.
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