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  4. Гарри КЕЙН – о промахе с пенальти: «Это будет мучать меня всю жизнь»
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 02:30 |
624
1

Гарри КЕЙН – о промахе с пенальти: «Это будет мучать меня всю жизнь»

Английский форвард прокомментировал поражение своей команды в матче против Франции

11 декабря 2022, 02:30 |
624
1
Гарри КЕЙН – о промахе с пенальти: «Это будет мучать меня всю жизнь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский форвард Гарри Кейн прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против сборной Франции:

«Я горжусь своими партнерами по команде. У нас были хорошие шансы, но в футболе все решают даже самые маленькие детали. Я – капитан команды. И я не забил решающий пенальти. Беру ответственность за результат на себя.

Я был уверен в своих силах. Просто не смог исполнить то, что хотел сделать. И с этим мне придется жить все оставшееся время».

Отметим, что сборная Англии проиграла французам со счетом 1:2 и вылетела с Мундиаля.

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Гарри Кейн сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Англия - Франция
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Источник BBC
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Комментарии 1
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dimando560
Чел, це ж не серія пенальті, нема гарантій, що б ви вийшли, навіть якби ти забив. Тим більше, що Франція дійсно одна з найсильніших команд світу. Так-що не вини себе.
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