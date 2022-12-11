Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оптимистично смотрит в будущее. Нойер не собирается завершать карьеру
Германия
11 декабря 2022, 01:30 |
78
0

Оптимистично смотрит в будущее. Нойер не собирается завершать карьеру

Немецкий вратарь настроен поехать на Евро-2024

11 декабря 2022, 01:30 |
78
0
Оптимистично смотрит в будущее. Нойер не собирается завершать карьеру
Instagram. Мануэль Нойер

Основной голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не собирается завершать карьеру, не смотря на перелом ноги.

Нойер хочет вернуться в следующем сезоне в качестве первого номера «Баварии» и намерен поехать на Евро-2024 вместе с национальной командой.

Отметим, что ранее стало известно, что Нойер получил перелом ноги во время отпуска, где он катался на лыжах.

По теме:
По вине Нойера. Бавария занялась приглашением голкипера
Неудача за неудачей. Нойер сломал ногу, известны сроки восстановления
4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу
Мануэль Нойер завершение карьеры сборная Германии по футболу Евро-2024 Бавария травма перелом ноги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Футбол | 10 декабря 2022, 07:30 9
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов

Месси подошел к тренерскому штабу соперника и вступил в словесную перепалку

ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя
Футбол | 10 декабря 2022, 16:05 4
ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя
ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя

Ивана Кнолль использовала празднование Ришарлисона

ФОТО ДНЯ. Гарри Кейн не забил пенальти, Франция вышла в полуфинал ЧМ
Футбол | 10.12.2022, 23:15
ФОТО ДНЯ. Гарри Кейн не забил пенальти, Франция вышла в полуфинал ЧМ
ФОТО ДНЯ. Гарри Кейн не забил пенальти, Франция вышла в полуфинал ЧМ
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Футбол | 10.12.2022, 23:00
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 10.12.2022, 14:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
09.12.2022, 20:15 2
Футбол
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
09.12.2022, 12:30
Бокс
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
09.12.2022, 09:38 7
Война
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
09.12.2022, 19:50 78
Футбол
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
09.12.2022, 18:45 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нужен Руни, чтобы подготовиться к Усику»
Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нужен Руни, чтобы подготовиться к Усику»
09.12.2022, 14:17 1
Бокс
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
09.12.2022, 17:25 12
Футбол
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
10.12.2022, 14:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности