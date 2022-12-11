Германия11 декабря 2022, 01:30 |
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Оптимистично смотрит в будущее. Нойер не собирается завершать карьеру
Немецкий вратарь настроен поехать на Евро-2024
11 декабря 2022, 01:30 |
78
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Основной голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не собирается завершать карьеру, не смотря на перелом ноги.
Нойер хочет вернуться в следующем сезоне в качестве первого номера «Баварии» и намерен поехать на Евро-2024 вместе с национальной командой.
Отметим, что ранее стало известно, что Нойер получил перелом ноги во время отпуска, где он катался на лыжах.
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