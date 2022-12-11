Оптимистично смотрит в будущее. Нойер не собирается завершать карьеру

Основной голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не собирается завершать карьеру, не смотря на перелом ноги.

Нойер хочет вернуться в следующем сезоне в качестве первого номера «Баварии» и намерен поехать на Евро-2024 вместе с национальной командой.

Отметим, что ранее стало известно, что Нойер получил перелом ноги во время отпуска, где он катался на лыжах.