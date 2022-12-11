ФОТО. Фанат попытался облить водой Роналду перед матчем с Марокко

В субботу, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Португалии. Игра завершилась сенсационной победой марокканцев со счетом 1:0.

Перед началом матча фанат попытался облить водой звездного португальского форварда Криштиану Роналду.

Инцидент произошел, когда 37-летний форвард направлялся к скамейке запасных своей команды перед началом игры. Один из болельщиков наклонился с трибуны и плеснул в Роналду водой из бутылки. Болельщика тут же остановили другие фанаты.

Затем подоспела охрана, которая поговорила с мужчиной, а затем выпроводила его со стадиона.

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