This time for Africa! Шакира поздравила Марокко с выходом в полуфинал ЧМ

Известная колумбийская певица Шакира поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022.

«This time for Africa! (Это время Африки! – прим.)», – написала певица в твиттере.

Отметим, что так называлась официальная песня для чемпионата мира по футболу 2010, более известная как Waka Waka.

Сборная Марокко стала первой командой из Африки, которая пробилась в полуфинал чемпионата мира. Следующий соперник – сборная Франции.