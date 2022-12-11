Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. This time for Africa! Шакира поздравила Марокко с выходом в полуфинал ЧМ
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 11 декабря 2022, 01:04
367
0

This time for Africa! Шакира поздравила Марокко с выходом в полуфинал ЧМ

Марокканцы стали открытием турнира

11 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 11 декабря 2022, 01:04
367
0
This time for Africa! Шакира поздравила Марокко с выходом в полуфинал ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Известная колумбийская певица Шакира поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022.

«This time for Africa! (Это время Африки! – прим.)», – написала певица в твиттере.

Отметим, что так называлась официальная песня для чемпионата мира по футболу 2010, более известная как Waka Waka.

Сборная Марокко стала первой командой из Африки, которая пробилась в полуфинал чемпионата мира. Следующий соперник – сборная Франции.

По теме:
Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022
Оливье ЖИРУ: «Я знал, что у меня будет возможность забить гол»
ФОТО. Фанат попытался облить водой Роналду перед матчем с Марокко
Шакира сборная Марокко по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Франция – 1:2. Хороший и плохой Кейн. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 декабря 2022, 23:10 0
Англия – Франция – 1:2. Хороший и плохой Кейн. Видео голов и обзор матча
Англия – Франция – 1:2. Хороший и плохой Кейн. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты четвертьфинала ЧМ-2022

ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя
Футбол | 10 декабря 2022, 16:05 4
ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя
ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя

Ивана Кнолль использовала празднование Ришарлисона

Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Футбол | 10.12.2022, 19:10
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Футбол | 10.12.2022, 18:58
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
Футбол | 10.12.2022, 18:29
Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
09.12.2022, 17:25 12
Футбол
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
10.12.2022, 09:50
Бокс
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
09.12.2022, 23:24
Футбол
Хохфильцен-2022. Йоханнес Бё выиграл спринт, Дудченко забежал в топ-40
Хохфильцен-2022. Йоханнес Бё выиграл спринт, Дудченко забежал в топ-40
09.12.2022, 16:10 2
Биатлон
Фьюри рассказал, сколько не занимался сексом перед боем с Чисорой
Фьюри рассказал, сколько не занимался сексом перед боем с Чисорой
09.12.2022, 23:35 1
Бокс
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
09.12.2022, 19:50 78
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
09.12.2022, 13:55 2
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.12.2022, 14:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности