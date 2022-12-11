Чемпионат мира11 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 11 декабря 2022, 01:04
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This time for Africa! Шакира поздравила Марокко с выходом в полуфинал ЧМ
Марокканцы стали открытием турнира
11 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 11 декабря 2022, 01:04
367
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Известная колумбийская певица Шакира поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022.
«This time for Africa! (Это время Африки! – прим.)», – написала певица в твиттере.
Отметим, что так называлась официальная песня для чемпионата мира по футболу 2010, более известная как Waka Waka.
Сборная Марокко стала первой командой из Африки, которая пробилась в полуфинал чемпионата мира. Следующий соперник – сборная Франции.
This time for Africa!! 👏🇲🇦 #WorldCup— Shakira (@shakira) December 10, 2022
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