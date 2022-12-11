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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 00:26 | Обновлено 11 декабря 2022, 00:27
230
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы верили, что сможем выиграть чемпионат мира»

Главный тренер сборной Англии – о поражении в 1/4 финала

11 декабря 2022, 00:26 | Обновлено 11 декабря 2022, 00:27
230
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы верили, что сможем выиграть чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после четвертьфинала чемпионата мира 2022 против Франции (1:2).

«Игра действительно оправдала ожидания. В конце концов, голы имеют решающее значение. Я только что сказал игрокам, что они больше не могут дать. Я горжусь тем, как они прошли турнир.

Работа рефери? Бессмысленно вдаваться в это. Я бы предпочел поговорить о наших игроках. Поздравляю Францию. Думаю, мы могли бы сделать больше.

Для меня мы выигрываем и проигрываем как команда. Мы пропустили два гола и упустили шансы. Гарри Кейн был невероятным для нас, такой надежный. Нас бы не было здесь, если бы не голы, которые он забил. нас.

Наиболее безжалостными были ключевые моменты. В большинстве важных моментов мы были в нужном месте. Мы приехали сюда, чтобы попытаться выиграть турнир – мы верили, что сможем. У нас есть команда, которая могла бы это сделать.

Мое будущее в сборной? После каждого турнира мы садились, анализировали и размышляли. Поэтому нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что все принимают правильные решения», – сказал Саутгейт.

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Источник Sky Sports
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