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  4. Джордан ХЕНДЕРСОН: «А сколько Кейн забил пенальти? Он наш лидер и капитан»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 23:45 |
653
0

Джордан ХЕНДЕРСОН: «А сколько Кейн забил пенальти? Он наш лидер и капитан»

Англия снова вылетела в четвертьфинале ЧМ

10 декабря 2022, 23:45 |
653
0
Джордан ХЕНДЕРСОН: «А сколько Кейн забил пенальти? Он наш лидер и капитан»
Sky Sports

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поддержал форварда Гарри Кейна, который при счете 1:2 в пользу Франции не забил пенальти, а команда вылетела с ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала.

«Мы разочарованы и опустошены. К сожалению, это был не наш вечер, хотя мы отдали все силы и сумели отыграться после того, как пропустили».

«Что касается промаха Кейна... А сколько он для нас забил пенальти? Сколько он вообще забил голов, чтобы Англия добралась до четвертьфинала ЧМ. Гарри — наш лидер, капитан и форвард топ-уровня».

«Уверен, он вернется более сильным», — сказал Хендерсон.

Кейн реализовал один из двух пенальти в матче, став лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (вместе с Уэйном Руни).

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Гарри Кейн сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу Джордан Хендерсон
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Источник BBC
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