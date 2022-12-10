Чемпионат мира10 декабря 2022, 23:31 |
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Кейну покорилось спорное достижение на чемпионате мира в Катаре
Гарри дважды пробивал пенальти в одном матче, но результаты были разными
10 декабря 2022, 23:31 |
893
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В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции (1:2).
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во втором тайме дважды пробивал пенальти, но вторая попытка вышла неудачной.
Таким образом, Кейн стал первым игроком в XXI веке, который в одном матче чемпионата мира реализовал и не реализовал пенальти. Отметим, что в расчет не брались серии послематчевых пенальти.
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