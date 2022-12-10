Кейну покорилось спорное достижение на чемпионате мира в Катаре

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции (1:2).

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во втором тайме дважды пробивал пенальти, но вторая попытка вышла неудачной.

Таким образом, Кейн стал первым игроком в XXI веке, который в одном матче чемпионата мира реализовал и не реализовал пенальти. Отметим, что в расчет не брались серии послематчевых пенальти.