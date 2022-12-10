ФОТО. Как Мбаппе отреагировал на промах Кейна

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции (1:2).

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На 84-й минуте форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн не забил пенальти. Кажется, больше всего в тот момент обрадовался нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что у Мбаппе в этом матче не было возможности забить англичанам, а Кейн мог стать героем для своей команды.