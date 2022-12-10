Чемпионат мира10 декабря 2022, 23:15 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:16
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ФОТО ДНЯ. Гарри Кейн не забил пенальти, Франция вышла в полуфинал ЧМ
Лидер сборной не реализовал пенальти в решающий момент
10 декабря 2022, 23:15 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:16
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Одним из самых напряженных моментов матча четвертьфинала ЧМ-2022 между Англией и Францией стал пенальти, который неудачно исполнил Гарри Кейн.
Форвард, который ранее в матче сравнял счет ударом с точки, получил еще один шанс, но исполнил неудачно - мяч улетел над воротами, а Кейн упустил возможность единолично стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.
Счет был 2:1 в пользу Франции, которая удержала свое преимущество и вышла в полуфинал ЧМ-2022, где сыграют с Марокко.
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