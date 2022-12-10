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  4. Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 22:48 | Обновлено 10 декабря 2022, 22:50
1442
0

Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2

Гарри мог стать героем матча

10 декабря 2022, 22:48 | Обновлено 10 декабря 2022, 22:50
1442
0
Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.

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На 84-й минуте Гарри Кейн не забил пенальти. На этот раз нападающий «Тоттенхэма» пробил выше ворот. Отметим, что на 52-й минуте Кейну удалось переиграть своего одноклубника Уго Льориса.

Гарри упустил возможность выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии.

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Источник Sport.ua
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