Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2

В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.

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На 84-й минуте Гарри Кейн не забил пенальти. На этот раз нападающий «Тоттенхэма» пробил выше ворот. Отметим, что на 52-й минуте Кейну удалось переиграть своего одноклубника Уго Льориса.

Гарри упустил возможность выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии.