Чемпионат мира10 декабря 2022, 22:48 | Обновлено 10 декабря 2022, 22:50
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Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2
Гарри мог стать героем матча
10 декабря 2022, 22:48 | Обновлено 10 декабря 2022, 22:50
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В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.
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На 84-й минуте Гарри Кейн не забил пенальти. На этот раз нападающий «Тоттенхэма» пробил выше ворот. Отметим, что на 52-й минуте Кейну удалось переиграть своего одноклубника Уго Льориса.
Гарри упустил возможность выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии.
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