ВИДЕО. Кейн с пенальти. Англия сравняла счет в матче против Франции

В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.

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На 52-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счет с пенальти, переиграв с 11-метровой отметки своего одноклубника Уго Льориса.

Таким образом, Кейн догнал Уэйна Руни и теперь делит с ним звание лучшего бомбардира в истории сборной Англии (53 гола).