Чемпионат мира10 декабря 2022, 22:17 | Обновлено 10 декабря 2022, 22:34
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ВИДЕО. Кейн с пенальти. Англия сравняла счет в матче против Франции
Нападающий «Тоттенхэма» переиграл своего одноклубника Уго Льориса
10 декабря 2022, 22:17 | Обновлено 10 декабря 2022, 22:34
1062
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В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.
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На 52-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счет с пенальти, переиграв с 11-метровой отметки своего одноклубника Уго Льориса.
Таким образом, Кейн догнал Уэйна Руни и теперь делит с ним звание лучшего бомбардира в истории сборной Англии (53 гола).
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