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  4. ПЕПЕ: «Недопустимо, чтобы на нашем матче был аргентинский арбитр»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 22:13 |
1332
2

ПЕПЕ: «Недопустимо, чтобы на нашем матче был аргентинский арбитр»

Португальцы недовольны и судейством, и соперником

10 декабря 2022, 22:13 |
1332
2
ПЕПЕ: «Недопустимо, чтобы на нашем матче был аргентинский арбитр»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Португалии Пепе раскритиковал аргентинского судью Факундо Телло, который работал на матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Марокко (0:1).

Кроме того, игрок недоволен действиями соперника.

«Недопустимо, чтобы аргентинский судья работал на нашем матче. После всего, что говорил Месси по итогам матча с Нидерландами, нельзя, чтобы аргентинец приезжал нас судить».

«Во втором тайме нам не с кем было играть — на поле была только Португалия. Жаль, ведь мы могли выиграть чемпионат мира, у нас были необходимые качества».

«5 арбитров сегодня были из Аргентины. Я даже не знаю, кто выиграет чемпионат мира», — сказал Пепе.

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Источник A Bola
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