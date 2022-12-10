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  4. Суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому телепулу
Украина. Премьер лига
10 декабря 2022, 22:10 |
709
0

Суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому телепулу

«Динамо» имеет 15 дней на обжалование

10 декабря 2022, 22:10 |
709
0
Суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому телепулу
ФК Динамо Киев

Печерский районный суд 9 декабря закрыл производство по гражданскому делу против канала Setanta.

Это был иск Светланы Валерьевны Лобановской к Украинской ассоциации футбола, Премьер-лиге, «УАФ Маркетинг» и каналу Setanta о признании недействительными договоров и других актов, которые касаются создания единого телепула.

По словам юриста Setanta Андрея Трембича, его стороне удалось доказать суду, что дело относится к юрисдикции спортивного правосудия – то есть КДК УАФ и Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Постановление вступит в силу через 15 дней, если не будет подана апелляционная жалоба.

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Setanta Sports Украинская ассоциация футбола Динамо Киев Светлана Лобановская телепул
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Источник Трибуна
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