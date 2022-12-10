Суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому телепулу
«Динамо» имеет 15 дней на обжалование
Печерский районный суд 9 декабря закрыл производство по гражданскому делу против канала Setanta.
Это был иск Светланы Валерьевны Лобановской к Украинской ассоциации футбола, Премьер-лиге, «УАФ Маркетинг» и каналу Setanta о признании недействительными договоров и других актов, которые касаются создания единого телепула.
По словам юриста Setanta Андрея Трембича, его стороне удалось доказать суду, что дело относится к юрисдикции спортивного правосудия – то есть КДК УАФ и Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Постановление вступит в силу через 15 дней, если не будет подана апелляционная жалоба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите лучшие моменты четвертьфинала ЧМ-2022
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте