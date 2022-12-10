Хавбек сборной Марокко БУФАЛЬ: «Это еще не конец»
Марокканский полузащитник – о выходе команды в полуфинал ЧМ-2022
Хавбек сборной Марокко Софьян Буфаль поделился впечатлениями от победы над Португалией со счетом 1:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира, проходящего в Катаре.
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«Сумасшедший день. Мы живем во сне и не хотим просыпаться. Я почувствовал дрожь. Все, что у нас есть, мы заслужили.
Это еще не конец. Остались полуфинал и финал. Желаю удачи французской команде и надеюсь сыграть с ней в полуфинале», – заявил Буфаль.
Сборная Марокко сыграет в полуфинале ЧМ-2022 14 декабря с победителем встречи Англия - Франция.
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