Хавбек сборной Марокко БУФАЛЬ: «Это еще не конец»

Хавбек сборной Марокко Софьян Буфаль поделился впечатлениями от победы над Португалией со счетом 1:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира, проходящего в Катаре.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Сумасшедший день. Мы живем во сне и не хотим просыпаться. Я почувствовал дрожь. Все, что у нас есть, мы заслужили.

Это еще не конец. Остались полуфинал и финал. Желаю удачи французской команде и надеюсь сыграть с ней в полуфинале», – заявил Буфаль.

Сборная Марокко сыграет в полуфинале ЧМ-2022 14 декабря с победителем встречи Англия - Франция.