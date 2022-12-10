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  4. Хавбек сборной Марокко БУФАЛЬ: «Это еще не конец»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 21:47 |
671
0

Хавбек сборной Марокко БУФАЛЬ: «Это еще не конец»

Марокканский полузащитник – о выходе команды в полуфинал ЧМ-2022

10 декабря 2022, 21:47 |
671
0
Хавбек сборной Марокко БУФАЛЬ: «Это еще не конец»
Getty Images/Global Images Ukraine. Софьн Буфаль

Хавбек сборной Марокко Софьян Буфаль поделился впечатлениями от победы над Португалией со счетом 1:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира, проходящего в Катаре.

«Сумасшедший день. Мы живем во сне и не хотим просыпаться. Я почувствовал дрожь. Все, что у нас есть, мы заслужили.

Это еще не конец. Остались полуфинал и финал. Желаю удачи французской команде и надеюсь сыграть с ней в полуфинале», – заявил Буфаль.

Сборная Марокко сыграет в полуфинале ЧМ-2022 14 декабря с победителем встречи Англия - Франция.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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