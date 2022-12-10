ДЕПАЙ: Не могу сказать, почему дела продолжают идти не так для Нидерландов

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал неудачу команду в матче 1/4 финала мундиаля-2022 со сборной Аргентины (2:2, пенальти 3-4).

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«Не верится, что мы вылетели от Аргентины по пенальти на такой стадии. Я не могу сказать, почему дела продолжают идти не так для сборной Нидерландов. Но это происходит и с другими сборными. После такого результата ты пытаешься утешить всех на поле.

Я просто горжусь этими парнями: всеми, кто взял на себя ответственность пробить пенальти, кто вышел на поле, как каждый старался на тренировках... Мы гордимся друг другом и можем двигаться от этого. Но нам очень жаль, потому что мы чувствовали, что можем добиться большего», – заявил Депай.

Сборная Аргентины, обыграв в четвертьфинале Нидерланды, в полуфинале ЧМ-2022 13 декабря встретится с Хорватией.