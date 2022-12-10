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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 21:28 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:38
384
3

ДЕПАЙ: Не могу сказать, почему дела продолжают идти не так для Нидерландов

Нидерландский нападающий – о вылете сборной с ЧМ-2022

10 декабря 2022, 21:28 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:38
384
3
ДЕПАЙ: Не могу сказать, почему дела продолжают идти не так для Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал неудачу команду в матче 1/4 финала мундиаля-2022 со сборной Аргентины (2:2, пенальти 3-4).

«Не верится, что мы вылетели от Аргентины по пенальти на такой стадии. Я не могу сказать, почему дела продолжают идти не так для сборной Нидерландов. Но это происходит и с другими сборными. После такого результата ты пытаешься утешить всех на поле.

Я просто горжусь этими парнями: всеми, кто взял на себя ответственность пробить пенальти, кто вышел на поле, как каждый старался на тренировках... Мы гордимся друг другом и можем двигаться от этого. Но нам очень жаль, потому что мы чувствовали, что можем добиться большего», – заявил Депай.

Сборная Аргентины, обыграв в четвертьфинале Нидерланды, в полуфинале ЧМ-2022 13 декабря встретится с Хорватией.

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Источник Goal.com
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Комментарии 3
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Am
Я можу сказати-тому що весь склад нідерландів це середняк на світовому рівні
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Александр Чернокур
Команда неплохая но это не Марк Овермарс или Бергкамп или братья де Бур .
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-1
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