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  4. Фернанду САНТУШ: «Не жалею, что оставил Роналду в запасе»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 21:17 |
939
1

Фернанду САНТУШ: «Не жалею, что оставил Роналду в запасе»

Наставник сборной Португалии уверен, что все сделал правильно

10 декабря 2022, 21:17 |
939
1
Фернанду САНТУШ: «Не жалею, что оставил Роналду в запасе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не жалеет, что оставил звездного Криштиану Роналду в запасе на матч 1/4 финала чемпионата мира против Марокко (0:1).

«Я не жалею об этом. Команда показала очень хорошую игру против Швейцарии (6:1). Криштиану – большой игрок. Он вышел, когда мы поняли, что это действительно нужно. Я не жалею об этом», – сказал Сантуш.

Отметим, что Роналду вышел на поле на 51-й минуте при счете 0:1, но ничем не смог помочь своей команде.

На чемпионате мира в Катаре Криштиану отметился одним забитым голом.

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Источник Record.pt
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Комментарии 2
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Про що можна жалкувати , почекаєш ще 4 років і випустиш в основі рамоса і все вийде і всі інші які писали мені що я не прав
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