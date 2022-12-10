Фернанду САНТУШ: «Не жалею, что оставил Роналду в запасе»

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не жалеет, что оставил звездного Криштиану Роналду в запасе на матч 1/4 финала чемпионата мира против Марокко (0:1).

«Я не жалею об этом. Команда показала очень хорошую игру против Швейцарии (6:1). Криштиану – большой игрок. Он вышел, когда мы поняли, что это действительно нужно. Я не жалею об этом», – сказал Сантуш.

Отметим, что Роналду вышел на поле на 51-й минуте при счете 0:1, но ничем не смог помочь своей команде.

На чемпионате мира в Катаре Криштиану отметился одним забитым голом.