Лучше Руни. Беллингем превзошел достижение соотечественника
Английский хавбек вошел в историю своей сборной
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем начнет с первых минут матч четвертьфинала чемпионата мира 2022 с командой Францией, в котором стартовый свисток прозвучит сегодня, в субботу 10 декабря, в 21:00 по киевскому времени.
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Начав поединок, Беллингем станет самым юным англичанином, который принимал участие в матче 1/4 финала мундиаля. Джуду 19 лет и 164 дня.
Предыдущее достижение принадлежало нападающему Уэйну Руни, который на ЧМ-2006 сыграл в четвертьфинале с Португалией в возрасте 20 лет и 250 дней.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Франция.
Ранее Уэйн Руни назвал будущего победителя ЧМ-2022.
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