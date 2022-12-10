Лучше Руни. Беллингем превзошел достижение соотечественника

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем начнет с первых минут матч четвертьфинала чемпионата мира 2022 с командой Францией, в котором стартовый свисток прозвучит сегодня, в субботу 10 декабря, в 21:00 по киевскому времени.

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Начав поединок, Беллингем станет самым юным англичанином, который принимал участие в матче 1/4 финала мундиаля. Джуду 19 лет и 164 дня.

Предыдущее достижение принадлежало нападающему Уэйну Руни, который на ЧМ-2006 сыграл в четвертьфинале с Португалией в возрасте 20 лет и 250 дней.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Франция.

Ранее Уэйн Руни назвал будущего победителя ЧМ-2022.