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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 20:47 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:56
249
0

Лучше Руни. Беллингем превзошел достижение соотечественника

Английский хавбек вошел в историю своей сборной

10 декабря 2022, 20:47 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:56
249
0
Лучше Руни. Беллингем превзошел достижение соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем начнет с первых минут матч четвертьфинала чемпионата мира 2022 с командой Францией, в котором стартовый свисток прозвучит сегодня, в субботу 10 декабря, в 21:00 по киевскому времени.

Начав поединок, Беллингем станет самым юным англичанином, который принимал участие в матче 1/4 финала мундиаля. Джуду 19 лет и 164 дня.

Предыдущее достижение принадлежало нападающему Уэйну Руни, который на ЧМ-2006 сыграл в четвертьфинале с Португалией в возрасте 20 лет и 250 дней.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Франция.

Ранее Уэйн Руни назвал будущего победителя ЧМ-2022.

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Источник Opta
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