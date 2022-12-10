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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 20:04 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:17
3099
0

Безапелляционно. Руни назвал будущего чемпиона мира 2022 года

Английский экс-нападающий попробовал себя в роли провидца

10 декабря 2022, 20:04 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:17
3099
0
Безапелляционно. Руни назвал будущего чемпиона мира 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни рассказал, чего ждет от предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2022 между родоначальниками футбола и командой Франции. Игра Англия – Франция, как известно, начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Франция.

«Англия против Франции – самая большая игра чемпионата мира на данный момент. И я считаю, что тот, кто победит в этом матче, выиграет турнир. До начала турнира мне нравилась Аргентина, но, хотя Лионель Месси и был невероятен, как команда аргентинцы не кажутся достаточно хорошими. Я просто думаю, что физически команды Англия и Франция лучше», – написал Руни в своей колонке в The Times.

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Источник The Times
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