Безапелляционно. Руни назвал будущего чемпиона мира 2022 года

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни рассказал, чего ждет от предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2022 между родоначальниками футбола и командой Франции. Игра Англия – Франция, как известно, начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Франция.

«Англия против Франции – самая большая игра чемпионата мира на данный момент. И я считаю, что тот, кто победит в этом матче, выиграет турнир. До начала турнира мне нравилась Аргентина, но, хотя Лионель Месси и был невероятен, как команда аргентинцы не кажутся достаточно хорошими. Я просто думаю, что физически команды Англия и Франция лучше», – написал Руни в своей колонке в The Times.