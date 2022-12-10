WTA10 декабря 2022, 20:54 |
206
0
Определилась первая соперница Костюк на турнире в Лиможе
Марта начнет турнир матчем против представительницы Китайского Тайбэя
10 декабря 2022, 20:54 |
206
0
На турнире WTA 125 в Лиможе завершился квалификационный раунд, по результатам которого определилась первая соперница украинки Марты Костюк (№71 WTA).
В стартовом матче одиночного разряда вторая ракетка Украины сразится против Джоанны Гарленд из Китайского Тайбэя (№261 WTA).
Отметим, что в понедельник Костюк проведет матч парного разряда, где она вместе с Оксаной Калашниковой из Грузии посеянная под первым номером.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 декабря 2022, 07:30 8
Месси подошел к тренерскому штабу соперника и вступил в словесную перепалку
Футбол | 10 декабря 2022, 18:29 9
Президент Франции снова дал прогноз на матч
Футбол | 10.12.2022, 11:35
Футбол | 09.12.2022, 22:37
Футбол | 10.12.2022, 01:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2022, 13:45 4
09.12.2022, 23:24
09.12.2022, 09:38 7
10.12.2022, 14:00
08.12.2022, 17:25 5
08.12.2022, 19:21 13
09.12.2022, 19:50 78
08.12.2022, 18:09