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  4. Определилась первая соперница Костюк на турнире в Лиможе
WTA
10 декабря 2022, 20:54 |
206
0

Определилась первая соперница Костюк на турнире в Лиможе

Марта начнет турнир матчем против представительницы Китайского Тайбэя

10 декабря 2022, 20:54 |
206
0
Определилась первая соперница Костюк на турнире в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На турнире WTA 125 в Лиможе завершился квалификационный раунд, по результатам которого определилась первая соперница украинки Марты Костюк (№71 WTA).

В стартовом матче одиночного разряда вторая ракетка Украины сразится против Джоанны Гарленд из Китайского Тайбэя (№261 WTA).

Отметим, что в понедельник Костюк проведет матч парного разряда, где она вместе с Оксаной Калашниковой из Грузии посеянная под первым номером.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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