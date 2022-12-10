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WTA
10 декабря 2022, 14:59 | Обновлено 10 декабря 2022, 15:00
204
0

Украинки узнали соперниц на турнире в Лиможе

Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют на соревнованиях во Франции

10 декабря 2022, 14:59 | Обновлено 10 декабря 2022, 15:00
204
0
Украинки узнали соперниц на турнире в Лиможе
WTA. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки на соревнованиях WTA 125 в Лиможе. В одиночном разряде сыграют две украинки: Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Ангелина Калинина (№53 WTA) получила пятый номер посева и на старте сразится против Кароль Монне из Франции (№225 WTA).

Марта Костюк (№71 WTA) получила восьмой номер посева и в первом матче сыграет против теннисистки из квалификации.

Марта также сыграет и в парном разряде. Она выступит в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии, этот тандем возглавил посев. В первом круге их соперницами станут француженки Эликсан Лешемья и Марин Парто.

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Источник Sport.ua
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