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Испания
10 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:29
331
0

Восстановился. Бензема возобновил тренировки в Реале после травмы в сборной

Французский форвард тренируется наравне со всеми

10 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:29
331
0
Восстановился. Бензема возобновил тренировки в Реале после травмы в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (справа)

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема провел первую тренировку в рядах «галактикос» после травмы, которую он получил на чемпионате мира в Катаре.

В преддверии старта французской сборной на мундиале Бензема уже в Катаре получил повреждение четырехглавой мышцы бедра.

В нынешнем сезоне на счету Карима Бензема в форме «Реала» во всех турнирах 12 матчей, 6 голов и один ассист.

Свой ближайший официальный матч «Реал» проведет 30 декабря в Примере с «Вальядолидом».

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Карим Бензема Реал Мадрид сборная Франции по футболу
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Источник Sport.ua
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