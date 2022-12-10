Испания10 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:29
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Восстановился. Бензема возобновил тренировки в Реале после травмы в сборной
Французский форвард тренируется наравне со всеми
10 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:29
331
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема провел первую тренировку в рядах «галактикос» после травмы, которую он получил на чемпионате мира в Катаре.
В преддверии старта французской сборной на мундиале Бензема уже в Катаре получил повреждение четырехглавой мышцы бедра.
В нынешнем сезоне на счету Карима Бензема в форме «Реала» во всех турнирах 12 матчей, 6 голов и один ассист.
Свой ближайший официальный матч «Реал» проведет 30 декабря в Примере с «Вальядолидом».
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