Восстановился. Бензема возобновил тренировки в Реале после травмы в сборной

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема провел первую тренировку в рядах «галактикос» после травмы, которую он получил на чемпионате мира в Катаре.

В преддверии старта французской сборной на мундиале Бензема уже в Катаре получил повреждение четырехглавой мышцы бедра.

В нынешнем сезоне на счету Карима Бензема в форме «Реала» во всех турнирах 12 матчей, 6 голов и один ассист.

Свой ближайший официальный матч «Реал» проведет 30 декабря в Примере с «Вальядолидом».