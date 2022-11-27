Бензема получит медаль, если Франция выиграет чемпионат мира в Катаре

Нападающий сборной Франции Карим Бензема, который не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы, все равно имеет шанс стать чемпионом мира.

В ФИФА заявили, что, поскольку французы не вызвали игрока на замену Бензема, Карим формально остается в составе команды. В случае победы сборной Франции на турнире ей вручат комплект из 26 медалей, которые распределит между игроками Федерация футбола Франции.

Отметим, что сборная Франции выиграла два стартовых матча на групповом этапе и досрочно вышла из группы в плей-офф.