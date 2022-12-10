Фернанду Сантуш не подал в отставку после вылета Португалии на ЧМ-2022
Опытный тренер обсудит будущее с федерацией
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш пока что не подал в отставку, несмотря на неудачу на чемпионате мира, где команда вылетела от Марокко на стадии четвертьфинала.
«Завтра я отправлюсь в Лиссабон, будет разговор с представителями федерации футбола. Мы поговорим и решим, что будет лучше для сборной Португалии».
«Нам сегодня немного не хватило удачи. Были моменты у Фелиша, Бруно и Пепе. Иногда так бывает, что тебе нужно немного везения, чтобы забить. Конечно, нашей целью был выход в финал ЧМ-2022», — сказал Сантуш.
Контракт тренера рассчитан до конца Евро-2024.
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