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  4. Фернанду Сантуш не подал в отставку после вылета Португалии на ЧМ-2022
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 20:26 |
863
0

Фернанду Сантуш не подал в отставку после вылета Португалии на ЧМ-2022

Опытный тренер обсудит будущее с федерацией

10 декабря 2022, 20:26 |
863
0
Фернанду Сантуш не подал в отставку после вылета Португалии на ЧМ-2022
record.pt

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш пока что не подал в отставку, несмотря на неудачу на чемпионате мира, где команда вылетела от Марокко на стадии четвертьфинала.

«Завтра я отправлюсь в Лиссабон, будет разговор с представителями федерации футбола. Мы поговорим и решим, что будет лучше для сборной Португалии».

«Нам сегодня немного не хватило удачи. Были моменты у Фелиша, Бруно и Пепе. Иногда так бывает, что тебе нужно немного везения, чтобы забить. Конечно, нашей целью был выход в финал ЧМ-2022», — сказал Сантуш.

Контракт тренера рассчитан до конца Евро-2024.

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Фернанду Сантуш сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Record.pt
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