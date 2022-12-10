Роналду стал сорекордсменом мира по количеству матчей за сборные

В субботу, 10 декабря, в Дохе состоялся матч четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Марокко и Португалии. Игра завершилась победой африканской команды со счетом 1:0.

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Криштиану Роналду, начав поединок на скамейке запасных, появился на поле на 51-й минуте, заменив Рубена Невеша. Для 37-летнего форварда эта игра стала 196-й в форме национальной команды. По данному показателю он сравнялся с ровесником Бадером Аль-Мутава из Кувейта. Они теперь вместе лидируют в реестре гвардейцев мирового футбола на уровне сборных команд.

Топ-3 рейтинга замыкает Со Чин Енн из Малайзии, на счету которого 195 игр в форме сборной своей страны.