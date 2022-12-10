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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 19:35
1624
1

НЕЙМАР: «Я психологически уничтожен»

Бразильский нападающий – о своем состоянии после поражения от Хорватии на ЧМ-2022

10 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 19:35
1624
1
НЕЙМАР: «Я психологически уничтожен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от фиаско команды во встрече 1/4 финала чемпионата мира 2022 с командой Хорватии (1:1, пенальти 2:4).

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«Я психологически уничтожен. Это поражение, безусловно, ранило меня больше всего, заставило меня стоять без движения в течение 10 минут. А вскоре после этого я упал в слезах. К сожалению, это будет больно еще долгое время.

Мы боролись до конца, и я горжусь своими товарищами по команде, потому что не было недостатка в самоотдаче и преданности делу. Эта команда заслужила победу, мы заслужили ее, Бразилия заслужила. Но это не было волей Божьей! Спасибо всем за поддержку. Это будет больно долгое, долгое время», – написал Неймар в своем Инстаграме.

Сборная Хорватии, как известно, после победы над командой Бразилии сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с командой Аргентины.

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Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу Хорватия - Бразилия
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Источник Sport.ua
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