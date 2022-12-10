НЕЙМАР: «Я психологически уничтожен»

Форвард сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от фиаско команды во встрече 1/4 финала чемпионата мира 2022 с командой Хорватии (1:1, пенальти 2:4).

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Я психологически уничтожен. Это поражение, безусловно, ранило меня больше всего, заставило меня стоять без движения в течение 10 минут. А вскоре после этого я упал в слезах. К сожалению, это будет больно еще долгое время.

Мы боролись до конца, и я горжусь своими товарищами по команде, потому что не было недостатка в самоотдаче и преданности делу. Эта команда заслужила победу, мы заслужили ее, Бразилия заслужила. Но это не было волей Божьей! Спасибо всем за поддержку. Это будет больно долгое, долгое время», – написал Неймар в своем Инстаграме.

Сборная Хорватии, как известно, после победы над командой Бразилии сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с командой Аргентины.