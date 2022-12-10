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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 18:59 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:04
1935
0

ФОТО. Как команда Марокко отправила из Катара домой Португалию

Африканская сборная вышла в полуфинал ЧМ-2022

10 декабря 2022, 18:59 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:04
1935
0
ФОТО. Как команда Марокко отправила из Катара домой Португалию
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сошлись сборные Марокко и Португалии.

Команда Марокко добилась победы с минимальным счетом 1:0, забив единственный гол усилиями Юссефа Эн-Несири на 42-й минуте встречи.

В полуфинале марокканская команда сыграет с победителем матча Англия – Франция.

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Источник Sport.ua
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