Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мне все равно»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк своей прямолинейной откровенностью неприятно удивил. 31-летний игрок обороны заявил, что после вылета нидерландской команды с ЧМ-2022 из-за поражения в 1/4 финала от команды Аргентины (2:2, пенальти 3-4) он не собирается смотреть мундиаль вовсе.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Мне все равно. Я больше не намерен смотреть чемпионат мира», – признался ван Дейк.

Как известно, сборная Аргентины, обыграв команду Нидерландов, сыграет в полуфинале со сборной Хорватии, которая в четвертьфинале выбила из борьбы команду Бразилии.