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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 18:09 | Обновлено 10 декабря 2022, 18:21
925
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мне все равно»

Нидерландский защитник – о приоритетах на оставшуюся часть ЧМ-2022

10 декабря 2022, 18:09 | Обновлено 10 декабря 2022, 18:21
925
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мне все равно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк своей прямолинейной откровенностью неприятно удивил. 31-летний игрок обороны заявил, что после вылета нидерландской команды с ЧМ-2022 из-за поражения в 1/4 финала от команды Аргентины (2:2, пенальти 3-4) он не собирается смотреть мундиаль вовсе.

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«Мне все равно. Я больше не намерен смотреть чемпионат мира», – признался ван Дейк.

Как известно, сборная Аргентины, обыграв команду Нидерландов, сыграет в полуфинале со сборной Хорватии, которая в четвертьфинале выбила из борьбы команду Бразилии.

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Источник The Telegraph
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