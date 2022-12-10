Лаутаро МАРТИНЕС: «Хорватию мы должны уважать как финалиста предыдущего ЧМ»

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, чего ждет от поединка 1/2 финала чемпионата мира 2022, в котором его команду ждет встреча со сборной Хорватии.

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Команда Аргентины, напомним, в четвертьфинале в серии пенальти обыграла сборную Нидерландов – 2:2, пенальти 4-2.

«Против Хорватии будет очень непростой матч. У них в составе есть очень много сильных футболистов. Они играли в последнем финале чемпионата мира, и мы должны уважать их за это. Нам нужно восстанавливать силы и думать о своей работе», – заявил Мартинес.

Полуфинал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии состоится 13 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.