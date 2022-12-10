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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 16:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 16:35
244
0

Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время на ЧМ

Форвард оранжевых забил мяч Аргентине, переведший игру в овертайм, на 90+11-й минуте

10 декабря 2022, 16:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 16:35
244
0
Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ваут Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Мяч, переведший игру с Аргентиной в овертайм, он забил на 11-й компенсированной минуте встречи. 30-летний форвард сборной Нидерландов на 3 минуты превзошел прежний рекорд мундиалей, установленный иранцем Рузбехом Чешми здесь же в Катаре.

К слову, еще позже забивал на чемпионатах мира, только другой иранский футболист Мехди Тареми, который с пенальти поразил ворота англичан на ЧМ-2022 на 90+13-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)

Дата

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

09.12.2022

Ваут ВЕГХОРСТ

Нидерланды

Аргентина

90+11’

2:2

25.11.2022

Рузбех ЧЕШМИ

Иран

Уэльс

90+8’

2:0

26.06.2006

Франческо ТОТТИ

Италия

Австралия

90+5’ (п)

1:0

15.06.2018

Азизи БУАДДУЗ*

Марокко

Иран

90+5’

0:1

23.06.2018

Тони КРООС

Германия

Швеция

90+5’

2:1

25.06.2018

Салем АЛЬ-ДОВСАРИ

Сауд. Аравия

Египет

90+5’

2:1

* автогол.

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Источник Sport.ua
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