Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время на ЧМ

Ваут Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Мяч, переведший игру с Аргентиной в овертайм, он забил на 11-й компенсированной минуте встречи. 30-летний форвард сборной Нидерландов на 3 минуты превзошел прежний рекорд мундиалей, установленный иранцем Рузбехом Чешми здесь же в Катаре.

К слову, еще позже забивал на чемпионатах мира, только другой иранский футболист Мехди Тареми, который с пенальти поразил ворота англичан на ЧМ-2022 на 90+13-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)

Дата Игрок Сборная Соперник Минута Счет 09.12.2022 Ваут ВЕГХОРСТ Нидерланды Аргентина 90+11’ 2:2 25.11.2022 Рузбех ЧЕШМИ Иран Уэльс 90+8’ 2:0 26.06.2006 Франческо ТОТТИ Италия Австралия 90+5’ (п) 1:0 15.06.2018 Азизи БУАДДУЗ* Марокко Иран 90+5’ 0:1 23.06.2018 Тони КРООС Германия Швеция 90+5’ 2:1 25.06.2018 Салем АЛЬ-ДОВСАРИ Сауд. Аравия Египет 90+5’ 2:1

* автогол.