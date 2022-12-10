Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время на ЧМ
Форвард оранжевых забил мяч Аргентине, переведший игру в овертайм, на 90+11-й минуте
Ваут Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Мяч, переведший игру с Аргентиной в овертайм, он забил на 11-й компенсированной минуте встречи. 30-летний форвард сборной Нидерландов на 3 минуты превзошел прежний рекорд мундиалей, установленный иранцем Рузбехом Чешми здесь же в Катаре.
К слову, еще позже забивал на чемпионатах мира, только другой иранский футболист Мехди Тареми, который с пенальти поразил ворота англичан на ЧМ-2022 на 90+13-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)
|
Дата
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
09.12.2022
|
Ваут ВЕГХОРСТ
|
Нидерланды
|
Аргентина
|
90+11’
|
2:2
|
25.11.2022
|
Рузбех ЧЕШМИ
|
Иран
|
Уэльс
|
90+8’
|
2:0
|
26.06.2006
|
Франческо ТОТТИ
|
Италия
|
Австралия
|
90+5’ (п)
|
1:0
|
15.06.2018
|
Азизи БУАДДУЗ*
|
Марокко
|
Иран
|
90+5’
|
0:1
|
23.06.2018
|
Тони КРООС
|
Германия
|
Швеция
|
90+5’
|
2:1
|
25.06.2018
|
Салем АЛЬ-ДОВСАРИ
|
Сауд. Аравия
|
Египет
|
90+5’
|
2:1
* автогол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ивана Кнолль продолжает радовать фанатов футбола
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте