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  4. ВИДЕО. Ван Дейк снес Паредеса, который ударил мячом в сторону скамейки
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 14:50 |
1268
0

ВИДЕО. Ван Дейк снес Паредеса, который ударил мячом в сторону скамейки

Оба игрока избежали удалений

10 декабря 2022, 14:50 |
1268
0
ВИДЕО. Ван Дейк снес Паредеса, который ударил мячом в сторону скамейки
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Леандро Паредес в конце основного времени четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Нидерландами сфолил против Натана Аке, после чего ударил мячом в сторону скамейки для запасных соперника.

За это 28-летний хавбек сразу же был сбит с ног подбежавшим капитаном нидерландцев Вирджилом ван Дейком.

Главный арбитр матча Матеу Лаос, который выдал один из самых «результативных» судейских перформансов на чемпионатах мира, показал Паредесу и ван Дейку желтые карточки.

Чемпионат мира по футболу 2022. 1/4 финала
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

момент на видео с 08:45

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Источник Sport.ua
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