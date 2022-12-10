ВИДЕО. Ван Дейк снес Паредеса, который ударил мячом в сторону скамейки
Оба игрока избежали удалений
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Леандро Паредес в конце основного времени четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Нидерландами сфолил против Натана Аке, после чего ударил мячом в сторону скамейки для запасных соперника.
За это 28-летний хавбек сразу же был сбит с ног подбежавшим капитаном нидерландцев Вирджилом ван Дейком.
Главный арбитр матча Матеу Лаос, который выдал один из самых «результативных» судейских перформансов на чемпионатах мира, показал Паредесу и ван Дейку желтые карточки.
Чемпионат мира по футболу 2022. 1/4 финала
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
момент на видео с 08:45
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