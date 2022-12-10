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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 12:47 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:54
428
0

Антонио Лаосу не хватило одной желтой карточки для «рекорда» мундиалей

В матче Нидерланды – Аргентина 15 игроков обеих команд получили предупреждения

10 декабря 2022, 12:47 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:54
428
0
Антонио Лаосу не хватило одной желтой карточки для «рекорда» мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертьфинал между Нидерландами и Аргентиной (2:2; пен 4:3) стал рекордным на ЧМ-2022 по количеству штрафа. Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос вынес игрокам обеих команд 15 предупреждений. 8 «горчичников» заработали аргентинцы и 7 – нидерландцы.

В истории чемпионатов мира больше желтых карточек было предъявлено нарушителям только в поединке Камерун – Германия на ЧМ-2002, который, к слову, судил соотечественник Матеу Антонио Лаоса – Лопес Ньето.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Матчи с наибольшим числом предупреждений в финальных турнирах ЧМ

ПР

Матч

Счет

ЧМ

Арбитр

16

Камерун (8) - Германия (8)

0:2

2002

Лопес (Испания)

15

Нидерланды (7) - Аргентина (8)

2:2

2022

Матеу (Испания)

12

Сенегал (7) - Уругвай (5)

3:3

2002

Вегереф (Нидерланды)

12

Нидерланды (7) - Испания (5)

0:1

2010

Уэбб (Англия)

11

Сербия (7) - Швейцария (4)

2:3

2022

Рапальини (Аргентина)
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Источник Sport.ua
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