Антонио Лаосу не хватило одной желтой карточки для «рекорда» мундиалей

Четвертьфинал между Нидерландами и Аргентиной (2:2; пен 4:3) стал рекордным на ЧМ-2022 по количеству штрафа. Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос вынес игрокам обеих команд 15 предупреждений. 8 «горчичников» заработали аргентинцы и 7 – нидерландцы.

В истории чемпионатов мира больше желтых карточек было предъявлено нарушителям только в поединке Камерун – Германия на ЧМ-2002, который, к слову, судил соотечественник Матеу Антонио Лаоса – Лопес Ньето.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Матчи с наибольшим числом предупреждений в финальных турнирах ЧМ