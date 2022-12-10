Антонио Лаосу не хватило одной желтой карточки для «рекорда» мундиалей
В матче Нидерланды – Аргентина 15 игроков обеих команд получили предупреждения
Четвертьфинал между Нидерландами и Аргентиной (2:2; пен 4:3) стал рекордным на ЧМ-2022 по количеству штрафа. Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос вынес игрокам обеих команд 15 предупреждений. 8 «горчичников» заработали аргентинцы и 7 – нидерландцы.
В истории чемпионатов мира больше желтых карточек было предъявлено нарушителям только в поединке Камерун – Германия на ЧМ-2002, который, к слову, судил соотечественник Матеу Антонио Лаоса – Лопес Ньето.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Матчи с наибольшим числом предупреждений в финальных турнирах ЧМ
|
ПР
|
Матч
|
Счет
|
ЧМ
|
Арбитр
|
16
|
Камерун (8) - Германия (8)
|
0:2
|
2002
|
Лопес (Испания)
|
15
|
Нидерланды (7) - Аргентина (8)
|
2:2
|
2022
|
Матеу (Испания)
|
12
|
Сенегал (7) - Уругвай (5)
|
3:3
|
2002
|
Вегереф (Нидерланды)
|
12
|
Нидерланды (7) - Испания (5)
|
0:1
|
2010
|
Уэбб (Англия)
|
11
|
Сербия (7) - Швейцария (4)
|
2:3
|
2022
|
Рапальини (Аргентина)
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