ФОТО. Криштиану Роналду заявил, что Португалия уже выиграла один ЧМ
Звездный португалец поблагодарил болельщиков сборной
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в своем Instagram опубликовал пост, где поблагодарил болельщиков сборной Португалии за поддержку, которую они оказывают на матчах ЧМ-2022 по футболу:
«Есть чемпионат мира, который Португалия уже выиграла – среди болельщиков! Поддержка и преданность многих португальцев (и не только!) здесь, в Катаре, так далеко от нашей родины – невероятны.
Продолжайте поддерживать нас как в хорошие, так и в плохие времена, мы сделаем все, чтобы отблагодарить вас победами! Вперед, Португалия!».
Отметим, что уже сегодня, 10 декабря, Португалия сыграет четвертьфинальный матч против сборной Марокко.
LIVE-трансляція матчу Португаія - Марокко Parimatch Ukraine!
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