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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 14:11 |
872
0

ФОТОГАЛЕРЕЯ. Слезы и радость первых четвертьфиналов ЧМ

Какие разные эмоции

10 декабря 2022, 14:11 |
872
0
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Слезы и радость первых четвертьфиналов ЧМ

Прошли первые четвертьфиналы чемпионат мира. 9 декабря сборная Бразилии вылетела с Мундиаля в Катаре, уступив Хорватии в серии пенальти. Нидерланды покинули Мундиаль после поражения Аргентине в серии пенальти.

Мы собрали сами яркие фото этих матчей:

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Источник Sport.ua
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