Чемпионат мира10 декабря 2022, 14:11 |
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ФОТОГАЛЕРЕЯ. Слезы и радость первых четвертьфиналов ЧМ
Какие разные эмоции
10 декабря 2022, 14:11 |
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Прошли первые четвертьфиналы чемпионат мира. 9 декабря сборная Бразилии вылетела с Мундиаля в Катаре, уступив Хорватии в серии пенальти. Нидерланды покинули Мундиаль после поражения Аргентине в серии пенальти.
Мы собрали сами яркие фото этих матчей:
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