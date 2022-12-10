ФОТОГАЛЕРЕЯ. Слезы и радость первых четвертьфиналов ЧМ

Прошли первые четвертьфиналы чемпионат мира. 9 декабря сборная Бразилии вылетела с Мундиаля в Катаре, уступив Хорватии в серии пенальти. Нидерланды покинули Мундиаль после поражения Аргентине в серии пенальти.

Мы собрали сами яркие фото этих матчей: