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10 декабря 2022, 13:35 | Обновлено 10 декабря 2022, 13:36
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0

Favbet Foundation выделил 100 000 грн для детской команды ФК «Оболонь»

Фонд поддерживает клуб уже второй год

10 декабря 2022, 13:35 | Обновлено 10 декабря 2022, 13:36
15
0
Favbet Foundation выделил 100 000 грн для детской команды ФК «Оболонь»

Детская команда ФК «Оболонь» стартовала в Польше в международном турнире PROFBUD Cup 2022. Поездку юных футболистов на соревнование профинансировал благотворительный фонд Favbet Foundation, предоставивший клубу 100 000 грн.

«Мы, как команда фонда, стремимся создавать новые возможности и помогать детям, чтобы они проявляли свои таланты и представляли Украину на международной арене. Одна из главных целей Favbet Foundation — помогать молодому поколению, ведь они будут раскрывать потенциал нашей страны», — поделился куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

PROFBUD Cup 2022 — престижный футбольный турнир, впервые состоявшийся в 2013 году и уже получивший признание в Польше. Сегодня это одно из самых интересных событий зимнего сезона в детско-юношеском футболе.

С ФК «Оболонь» и их ДЮСШ Favbet Foundation поддерживает связь не в первый раз. Фонд поддерживает клуб уже второй год. Ранее команда фонда приходила к футболистам с подарками – столами для тейкбола, компьютерами, телевизорами, а также с другой необходимой техникой для проведения тактических спортивных задач.

Favbet Foundation – основанный в 2020 году компанией FAVBET благотворительный фонд, поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития молодых украинцев. С началом войны 95% проектов фонда были переориентированы на помощь стране и армии. При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспортные средства, современное военное оборудование и другие необходимые на фронте вещи.

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Источник Sport.ua
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