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  4. Отаменди объяснил издевательское празднование победы перед голландцами
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 13:55 |
2908
0

Отаменди объяснил издевательское празднование победы перед голландцами

Защитник сборной Аргентины заявил, что эта фотография вырвана из контекста

10 декабря 2022, 13:55 |
2908
0
Отаменди объяснил издевательское празднование победы перед голландцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объяснил, почему вместе со своими партнерами по команде издевательски праздновал победу перед футболистами сборной Нидерландов:

«Эта фотография вырвана из контекста. Один из игроков Нидерландов перед каждым нашим пенальти подходил к нашему бьющему и что-то ему говорил. Поэтому я отпраздновал именно так, когда мы одержали победу».

Отметим, что после решающего удара с 11-метровой точки, который наносил нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, футболисты аргентинской команды побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.

К слову, поединок Нидерланды – Аргентина завершился победой южноамериканцев в серии пенальти.

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Источник Sport.ua
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