Отаменди объяснил издевательское празднование победы перед голландцами
Защитник сборной Аргентины заявил, что эта фотография вырвана из контекста
Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объяснил, почему вместе со своими партнерами по команде издевательски праздновал победу перед футболистами сборной Нидерландов:
«Эта фотография вырвана из контекста. Один из игроков Нидерландов перед каждым нашим пенальти подходил к нашему бьющему и что-то ему говорил. Поэтому я отпраздновал именно так, когда мы одержали победу».
Отметим, что после решающего удара с 11-метровой точки, который наносил нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, футболисты аргентинской команды побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.
К слову, поединок Нидерланды – Аргентина завершился победой южноамериканцев в серии пенальти.
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