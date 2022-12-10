Отаменди объяснил издевательское празднование победы перед голландцами

Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объяснил, почему вместе со своими партнерами по команде издевательски праздновал победу перед футболистами сборной Нидерландов:

«Эта фотография вырвана из контекста. Один из игроков Нидерландов перед каждым нашим пенальти подходил к нашему бьющему и что-то ему говорил. Поэтому я отпраздновал именно так, когда мы одержали победу».

Отметим, что после решающего удара с 11-метровой точки, который наносил нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, футболисты аргентинской команды побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.

К слову, поединок Нидерланды – Аргентина завершился победой южноамериканцев в серии пенальти.