Гарет САУТГЕЙТ: «Мы готовы к Франции»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 против Франции.

«Самым важным для меня в игре будет наш менталитет. Конечно, мы будем тактически подготовлены. В этот вечер у меня должны быть футболисты, который смогут встать и принять вызов.

Это то, что мы должны доказать людям. У нас было несколько выдающихся вечеров, и следующая игра всегда самая важная. К сопернику мы готовы», - сказал Саутгейт.

Матч Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.