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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 13:28 | Обновлено 10 декабря 2022, 13:31
166
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы готовы к Франции»

Наставник сборной Англии – о предстоящем матче с действующими чемпионами мира

10 декабря 2022, 13:28 | Обновлено 10 декабря 2022, 13:31
166
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы готовы к Франции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 против Франции.

«Самым важным для меня в игре будет наш менталитет. Конечно, мы будем тактически подготовлены. В этот вечер у меня должны быть футболисты, который смогут встать и принять вызов.

Это то, что мы должны доказать людям. У нас было несколько выдающихся вечеров, и следующая игра всегда самая важная. К сопернику мы готовы», - сказал Саутгейт.

Матч Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.

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Источник The Sun
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