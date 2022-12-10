Гарет САУТГЕЙТ: «Мы готовы к Франции»
Наставник сборной Англии – о предстоящем матче с действующими чемпионами мира
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 против Франции.
«Самым важным для меня в игре будет наш менталитет. Конечно, мы будем тактически подготовлены. В этот вечер у меня должны быть футболисты, который смогут встать и принять вызов.
Это то, что мы должны доказать людям. У нас было несколько выдающихся вечеров, и следующая игра всегда самая важная. К сопернику мы готовы», - сказал Саутгейт.
Матч Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.
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