Криштиану Роналду: когда мир уже не прогибается

…И тут Остапа понесло. Собственно, Остапа, то бишь Криштиану Роналду, «несет» уже последние месяцы. А может, и год-полтора. В общем, с тех пор, как Криш решил зайти в одну реку дважды – в «Манчестер Юнайтед».

Ну, вы точно в курсе, что португалец наговорил в своем последнем откровенном интервью по поводу бытия в Манчестере: кто такой Рангник, оказывается, он вообще ни слухом, ни духом, посему и не уважал. Не уважал и тен Хага. Потому что тот якобы не уважал его величество КриРо. А если читать между строк, то голландец оказался в опале из-за того, что позволял себе дерзить. То есть оставлять Роналду в запасе.

Следствием того крамольно-откровенного интервью 37-летнего футболиста стал разрыв с «МЮ». Фактически, можно утверждать, что на «Олд Траффорд» Криштиану в футболке местного клуба уже не сыграет. Его уничижительные слова в адрес бывшего и нынешнего главных тренеров стали последней чертой, точнее, последней каплей, переполнившей чашу терпения клубного менеджмента «красных дьяволов». В конце концов, должно же было после тех оскорблений футболиста взыграть элементарное чувство собственного достоинства, уважения. И ему указали на дверь.

В принципе, и до того скандального признания в «нелюбви» к своей некогда почти родной команде, Роналду позволял себе подобные странные выходки, когда, например, отказывался выходить на замены в конце матчей. Может, его бы и дальше терпели, если бы он не наговорил глупостей. Но он наговорил. Наверняка сознательно.

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Теперь вот неприятный инцидент случился с ним и в сборной, где, как казалось, Рон не только в своей родной стихии, но и до сих пор остается неприкасаемым. Однако на матч против сборной Швейцарии нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался в запасе. И вышел лишь на последние минуты матча, когда его исход был уже решен.

По выражению его лица можно было прочесть абсолютное нежелание вступать в игру со скамейки для запасных. А то, что случилось после финального свистка, и вовсе красноречивее многих его интервью: когда партнеры Криша радовались, словно дети малые, разгромной победе над соперником и выходу в четвертьфинал Мундиаля, Роналду с отрешенным видом удалился прочь, всей своей монолитной фигурой показывая презрение к происходящему. Презрение из-за того, что кто-то позволил себе вместо него съесть вишенку с праздничного торта; что кто-то почему-то позволил себе вместо него быть героем Португалии.

Почему-то мне кажется, что если бы Португалия проиграла Швейцарии со счетом 6:7, и все шесть мячей в ворота альпийской сборной забил неподражаемый Криштиану, он бы радовался по-настоящему. И был бы менее опечален, нежели после такого вот «утешительного» приза в качестве ничего не решающего выхода на замену в победном поединке.

После матча Сантуш попытался сгладить острые углы по поводу сложившейся ситуации – шила ведь в мешке не утаишь при всем желании. По словам наставника португальцев, капитана он оставил в резерве на матч против швейцарцев из побуждений тактики.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду

Безусловно, седовласый наставник не должен был оправдываться, ведь итоговый счет располагает к обильному виноизлиянию, а не излиянию вины. Тем не менее, тренер первым сделал символический шаг к примирению с легендой, хотя конфликта как такового и не было.

Судя по всему, Роналду такие вот «извинения» Сантуша не принял. Во всяком случае, устами сестры Криша было сказано другое: дескать, мой брат долго страдал, чтобы не позволять себе такого вот отношения.

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Тем не менее, на мой взгляд, ситуация не разродится в громкий конфликт. То, что произошло с Кришом в Манчестере, в сборной Португалии вряд ли произойдет. И не только потому, что это две большие разницы. А скорее по той простой причине, что из-за чувства самосохранения и удержания баланса в команде, баланса, прежде всего, в микроклимате, Сантуш может включить «заднюю». И пообещать Роналду место в основе на игру четвертьфинала, ведь, что бы кто ни говорил, голевое чутье Рона все еще в полном порядке.

И, в отличие от «МЮ», в сборной Португалии Криш все еще остается ее олицетворением, ее легендой и ее прижизненным памятником. И хотя он, в отличие от еще одного прижизненного «постамента» - Месси – не является в своей национальной сборной командным игроком или даже старшим товарищем не в буквальном понимании сего понятия, золотой загар на могучем торсе Криша – хочешь не хочешь, а принуждают «однополчан» к коленопреклонению.

Так уж получается, что Криштиану Роналду сейчас – это не сборная Португалии. Это чуть больше. Это титулы и рекорды не на года, а на десятилетия. А может, и на дольше. И официальное заявление португальской футбольной федерации по поводу данного конфликта – лишнее тому подтверждение. Поэтому наш герой (точнее, их) и может себя вести, словно кисейная барышня, словно ребенок малый, у которого отобрали любимую игрушку.

Конечно, такое поведение со стороны видится, как минимум, недоразумением, блажью, какофонией. Но с песни слов не выбросишь: Сантуш и компания должны нести свой нелегкий крест. И будут нести. Как минимум – до последнего матча Португалии на полях Катара.

Это их обязанность. Их карма. И в данном случае ничего не поделаешь. Да и делать, в принципе, ничего не нужно: рано или поздно, все «рассосется» само собой, когда «памятник» просто решит, что «я устал, я ухожу».



Getty Images/Global Images Ukraine. После матча Криштиану Роналду не скрывал своего раздражения

И тогда вся «посткриштиановская» сборная Португалии наверняка вздохнет с облегчением. И наверняка обретет второе дыхание и расправит крылья.

Только вот повторить предыдущие результаты, титулы и рекорды уже вряд ли сможет: пока что аналогичного уникума там не клонировали.

Что же касается восприятия этой картины со стороны Роналду, то, на мой субъективный взгляд, смотрится она мерзковато. Человек, достигший в своей сфере жизнедеятельности абсолютно всего, о чем мечтал, под занавес длиннющей карьеры мог бы стать ментором, учителем, мудрецом. Да кем угодно, только не посмешищем.

Но он все еще надеется быть пупом земли, камертоном, истиной последней инстанции, искренне не понимая, почему мир отказывается крутиться вокруг него.

Если бы молодость знала, а старость могла…