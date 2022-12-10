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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 12:09 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:20
197
0

Лионель Месси: один гол – два юбилея

Капитан аргентинцев забил 10-й мяч на мундиалях, который стал 2700-м в истории ЧМ

10 декабря 2022, 12:09 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:20
197
0
Лионель Месси: один гол – два юбилея
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Нидерландами (2:2; пен 4:3) Лионель Месси забил 10-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. Он стал 14-м игроком, кому покорился этот рубеж на мундиалях, в том числе вторым после из Аргентины Габриэля Батистуты. По 4 раза 35-летний форвард отличился на ЧМ-2014 и ЧМ-2022, по 1 - на ЧМ-2006 и ЧМ-2018.

Между тем Месси оформил не только свой юбилей, но и мировой, став автором 2700-го гола в истории мундиалей. К слову, ранее только три футболиста из Южной Америки забивали юбилейные мячи с двумя нулями на конце. Это бразилец Чико, записавший на себя 300-й гол на ЧМ-1950 в матче с Испанией, а также два аргентинца – Эктор Ясальде (500-й на ЧМ-1974 в поединке с Гаити) и Клаудио Каниджа (1500-й на ЧМ-1994 во встрече с Нигерией).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Голы

Игрок

Сборная

ЧМ (голы)

16

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (1)

15

РОНАЛДО

Бразилия

1998 (4), 2002 (8), 2006 (3)

14

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

1970 (10), 1974 (4)

13

Жюст ФОНТЕН

Франция

1958 (13)

12

ПЕЛЕ

Бразилия

1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)

11

Шандор КОЧИШ

Венгрия

1954 (11)

Юрген КЛИНСМАНН

ФРГ/Германия

1990 (3), 1994 (5), 1998 (3)

10

Хельмут РАН

ФРГ

1954 (5), 1958 (5)

Теофило КУБИЛЬЯС

Перу

1970 (5), 1978 (5)

Гжегож ЛЯТО

Польша

1974 (7), 1978 (2), 1982 (1)

Гари ЛИНЕКЕР

Англия

1986 (6), 1990 (4)

Габриэль БАТИСТУТА

Аргентина

1994 (4), 1998 (5), 2002 (1)

Томас МЮЛЛЕР

Германия

2010 (5), 2014 (5)

Лионель МЕССИ

Аргентина

2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (4)

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Источник Sport.ua
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