Лионель Месси: один гол – два юбилея

В матче с Нидерландами (2:2; пен 4:3) Лионель Месси забил 10-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. Он стал 14-м игроком, кому покорился этот рубеж на мундиалях, в том числе вторым после из Аргентины Габриэля Батистуты. По 4 раза 35-летний форвард отличился на ЧМ-2014 и ЧМ-2022, по 1 - на ЧМ-2006 и ЧМ-2018.

Между тем Месси оформил не только свой юбилей, но и мировой, став автором 2700-го гола в истории мундиалей. К слову, ранее только три футболиста из Южной Америки забивали юбилейные мячи с двумя нулями на конце. Это бразилец Чико, записавший на себя 300-й гол на ЧМ-1950 в матче с Испанией, а также два аргентинца – Эктор Ясальде (500-й на ЧМ-1974 в поединке с Гаити) и Клаудио Каниджа (1500-й на ЧМ-1994 во встрече с Нигерией).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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