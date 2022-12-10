Лионель Месси: один гол – два юбилея
Капитан аргентинцев забил 10-й мяч на мундиалях, который стал 2700-м в истории ЧМ
В матче с Нидерландами (2:2; пен 4:3) Лионель Месси забил 10-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. Он стал 14-м игроком, кому покорился этот рубеж на мундиалях, в том числе вторым после из Аргентины Габриэля Батистуты. По 4 раза 35-летний форвард отличился на ЧМ-2014 и ЧМ-2022, по 1 - на ЧМ-2006 и ЧМ-2018.
Между тем Месси оформил не только свой юбилей, но и мировой, став автором 2700-го гола в истории мундиалей. К слову, ранее только три футболиста из Южной Америки забивали юбилейные мячи с двумя нулями на конце. Это бразилец Чико, записавший на себя 300-й гол на ЧМ-1950 в матче с Испанией, а также два аргентинца – Эктор Ясальде (500-й на ЧМ-1974 в поединке с Гаити) и Клаудио Каниджа (1500-й на ЧМ-1994 во встрече с Нигерией).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
|
Голы
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ (голы)
|
16
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (1)
|
15
|
РОНАЛДО
|
Бразилия
|
1998 (4), 2002 (8), 2006 (3)
|
14
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
1970 (10), 1974 (4)
|
13
|
Жюст ФОНТЕН
|
Франция
|
1958 (13)
|
12
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)
|
11
|
Шандор КОЧИШ
|
Венгрия
|
1954 (11)
|
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
ФРГ/Германия
|
1990 (3), 1994 (5), 1998 (3)
|
10
|
Хельмут РАН
|
ФРГ
|
1954 (5), 1958 (5)
|
|
Теофило КУБИЛЬЯС
|
Перу
|
1970 (5), 1978 (5)
|
|
Гжегож ЛЯТО
|
Польша
|
1974 (7), 1978 (2), 1982 (1)
|
|
Гари ЛИНЕКЕР
|
Англия
|
1986 (6), 1990 (4)
|
|
Габриэль БАТИСТУТА
|
Аргентина
|
1994 (4), 1998 (5), 2002 (1)
|
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
2010 (5), 2014 (5)
|
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (4)
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