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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 11:53 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:01
375
0

Хорватия повторила рекорд Германии на мундиялях

Хорваты выиграли все четыре серии послематчевых пенальти на ЧМ

10 декабря 2022, 11:53 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:01
375
0
Хорватия повторила рекорд Германии на мундиялях
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Хорватии четвертый раз приняла участие в пробитии послематчевых пенальти на мундиалях и, как и в трех предыдущих случаях, отпраздновала викторию. Тем самым хорваты повторили рекорд Германии, также стопроцентно вытягивавшей счастливый билетик в четырех футбольных лотереях.

К слову, сорекордсменом мундиалей стала и Бразилия, которая по числу серий пенальти сравнялась с Аргентиной и Испанией. Три «перестрелки» бразильцы выиграли, две - проиграли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Хорватия в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ

Стадия

Соперник

Счет

Счет

матча

серии

2018

1/8

Дания*

1:1

3:2

1/4

Россия*

2:2

4:3

2022

1/8

Япония*

1:1

3:1

1/4

Бразилия

1:1

4:2

Бразилия в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ

Стадия

Соперник

Счет

Счет

матча

серии

1986

1/4

Франция

1:1

3:4

1994

Финал

Италия*

0:0

3:2

1998

1/2

Нидерланды

1:1

4:2

2014

1/8

Чили

1:1

3:2

2022

1/4

Хорватия*

1:1

2:4

* команда пробивала первой.

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Источник Sport.ua
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