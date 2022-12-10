Хорватия повторила рекорд Германии на мундиялях

Сборная Хорватии четвертый раз приняла участие в пробитии послематчевых пенальти на мундиалях и, как и в трех предыдущих случаях, отпраздновала викторию. Тем самым хорваты повторили рекорд Германии, также стопроцентно вытягивавшей счастливый билетик в четырех футбольных лотереях.

К слову, сорекордсменом мундиалей стала и Бразилия, которая по числу серий пенальти сравнялась с Аргентиной и Испанией. Три «перестрелки» бразильцы выиграли, две - проиграли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Хорватия в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ Стадия Соперник Счет Счет матча серии 2018 1/8 Дания* 1:1 3:2 1/4 Россия* 2:2 4:3 2022 1/8 Япония* 1:1 3:1 1/4 Бразилия 1:1 4:2

Бразилия в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ Стадия Соперник Счет Счет матча серии 1986 1/4 Франция 1:1 3:4 1994 Финал Италия* 0:0 3:2 1998 1/2 Нидерланды 1:1 4:2 2014 1/8 Чили 1:1 3:2 2022 1/4 Хорватия* 1:1 2:4

* команда пробивала первой.