Хорватия повторила рекорд Германии на мундиялях
Хорваты выиграли все четыре серии послематчевых пенальти на ЧМ
Сборная Хорватии четвертый раз приняла участие в пробитии послематчевых пенальти на мундиалях и, как и в трех предыдущих случаях, отпраздновала викторию. Тем самым хорваты повторили рекорд Германии, также стопроцентно вытягивавшей счастливый билетик в четырех футбольных лотереях.
К слову, сорекордсменом мундиалей стала и Бразилия, которая по числу серий пенальти сравнялась с Аргентиной и Испанией. Три «перестрелки» бразильцы выиграли, две - проиграли.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Хорватия в сериях пенальти на ЧМ
|
ЧМ
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
матча
|
серии
|
2018
|
1/8
|
Дания*
|
1:1
|
3:2
|
|
1/4
|
Россия*
|
2:2
|
4:3
|
2022
|
1/8
|
Япония*
|
1:1
|
3:1
|
|
1/4
|
Бразилия
|
1:1
|
4:2
Бразилия в сериях пенальти на ЧМ
|
ЧМ
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
матча
|
серии
|
1986
|
1/4
|
Франция
|
1:1
|
3:4
|
1994
|
Финал
|
Италия*
|
0:0
|
3:2
|
1998
|
1/2
|
Нидерланды
|
1:1
|
4:2
|
2014
|
1/8
|
Чили
|
1:1
|
3:2
|
2022
|
1/4
|
Хорватия*
|
1:1
|
2:4
* команда пробивала первой.
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